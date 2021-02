Andrea Crisanti: "Siamo nei guai. Serve un lockdown come quello di Codogno" (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Bisognava fare il lockdown a dicembre, prevenendo tutto questo, mentre ora Siamo nei guai. come se ne esce? Con un lockdown duro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastanti come in Inghilterra, Portogallo e Israele”. Così il virologo Andrea Crisanti, a La Stampa. “Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti. Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servono lockdown stile Codogno, non le zone rosse che sono troppo morbide”, ha aggiunto.Secondo Crisanti “la Germania continua il lockdown, la Francia pure, l’Inghilterra anche, solo noi penSiamo a sciare e a ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Bisognava fare ila dicembre, prevenendo tutto questo, mentre oraneise ne esce? Con unduro subito per evitare che la variante inglese diventi prevalente e per impedire che abbia effetti devastantiin Inghilterra, Portogallo e Israele”. Così il virologo, a La Stampa. “Va chiuso tutto e va lanciato un programma nazionale di monitoraggio delle varianti. Dove si trovano le varianti brasiliana e sudafricana servonostile, non le zone rosse che sono troppo morbide”, ha aggiunto.Secondo“la Germania continua il, la Francia pure, l’Inghilterra anche, solo noi pena sciare e a ...

