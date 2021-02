Virus in Campania, superati i 1600 contagi in un giorno: il bollettino di oggi (Di domenica 14 febbraio 2021) Campania. Sono oltre 1600 i nuovi positivi oggi 14 febbraio, su quasi 20mila tamponi processati. Lo rende noto l’unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino. Si registrano purtroppo altri 7 decessi, mentre i guariti sono 686. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 1.603 (di cui 162 casi identificati da test antigenici rapidi) di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 14 febbraio 2021). Sono oltrei nuovi positivi14 febbraio, su quasi 20mila tamponi processati. Lo rende noto l’unità di Crisi della regionenell’ultimo. Si registrano purtroppo altri 7 decessi, mentre i guariti sono 686. IldiPositivi del: 1.603 (di cui 162 casi identificati da test antigenici rapidi) di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

