Salvini apre il fronte delle misure anti-Covid: "Il Cts non può cambiare idea in dieci giorni" (Di domenica 14 febbraio 2021) Matteo Salvini apre subito il fronte degli 'aperturisti' tra le forze che sosterranno il governo Draghi. Il leader della Lega risponde a Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha avvisato sull'esigenza di un "lockdown totale e immediato" in tutto il Paese e, insieme al Comitato tecnico scientifico, sostiene l'impossibilità di riaprire gli impianti sciistici visto il mutato quadro epidemiologico, in peggioramento a causa della diffusione delle varianti. Posizioni che vengono condivise anche da Andrea Crisanti, l'uomo che con la sua strategia di contrasto al Covid-19 salvò il Veneto del leghista Luca Zaia nella prima ondata. "La salute non è una scelta politica: non puoi dire Sì il 3 febbraio e la gente si organizza ...

