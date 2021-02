Paratici e Nedved furiosi contro Calvarese: “Vergognati, era da ammonire, c…” (Di domenica 14 febbraio 2021) Il video del giorno diventato virale ovunque vede protagonisti i dirigenti della Juventus, ieri sera a Napoli, Pavel Nedved e Fabio Paratici. I dirigenti della Vecchia Signora sono stati ripresi mentre inveiscono contro il quarto uomo Calvarese, dicendo “Vergognati, era da ammonire c…”, con diverse parolacce e insulti. Non si capisce a quale azione fossero riferite queste frasi, ma il video dimostra una certa animosità dei due contro il quarto uomo Calvarese. La gara è stata vinta ieri dal Napoli per 1-0 grazie ad un rigore contestato dai bianconeri, con Pirlo che a fine partita aveva detto “Ce ne sarebbero da fischiare 3-4 del genere ad ogni partita. Se fosse stato dato alla Juve sarebbero uscite polemiche”. Foto: Twitter Juventus L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Il video del giorno diventato virale ovunque vede protagonisti i dirigenti della Juventus, ieri sera a Napoli, Pavele Fabio. I dirigenti della Vecchia Signora sono stati ripresi mentre inveisconoil quarto uomo, dicendo “, era dac…”, con diverse parolacce e insulti. Non si capisce a quale azione fossero riferite queste frasi, ma il video dimostra una certa animosità dei dueil quarto uomo. La gara è stata vinta ieri dal Napoli per 1-0 grazie ad un rigore contestato dai bianconeri, con Pirlo che a fine partita aveva detto “Ce ne sarebbero da fischiare 3-4 del genere ad ogni partita. Se fosse stato dato alla Juve sarebbero uscite polemiche”. Foto: Twitter Juventus L'articolo ...

