Palermo-Bisceglie, tris in rimonta al "Renzo Barbera": Boscaglia esulta e chiede continuità (Di domenica 14 febbraio 2021) Tre a uno. E' questo il risultato finale maturato ieri pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".Dopo tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare, il Palermo torna finalmente alla vittoria. Il faccia a faccia contro il Bisceglie, la stessa formazione che lo scorso ottobre aveva aperto ufficialmente la prima crisi stagionale dei rosanero, ha dunque ridato slancio e morale ad una squadra appesantita dalla critiche e dalle contestazioni: "Ringraziamo i tifosi perchè nonostante tutto ci supportano sempre, la vittoria è soprattutto per loro perchè il problema degli stadi vuoti so che è dura. Gli dedichiamo la vittoria. Vedere fuori dall'hotel tutte quelle persone che ti incitano ti viene la pelle d'oca, una vittoria che è loro ma noi dobbiamo continuare a lavorare così. Il lavoro alla fine paga", ha dichiarato il ...

