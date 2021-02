Paganese | vittoria di platino | battuta la Vibonese al Torre

(Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani – Latorna alladopo il ko nel derby con la Cavese battendo laal Marcello. Contro i calabresi succede tutto nel secondo tempo. Al 48? gli ospiti passano in vantaggio con Plescia, ma nel giro di neanche un minuto vengono raggiunti dal pari dei padroni di casa a firma di Squillace. A decidere il match è un calcio di rigore di Diop che fissa il punteggio sul definitivo 2-1. La squadra di mister Raffaele Di Napoli raggiunge quindi quota 18 punti e contestualmente il sedicesimo posto. Pur restando in zona play out, i campani vedono la zona ‘salvezza’, distante soli tre punti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

