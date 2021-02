Oroscopo 15 febbraio 2021: passione per Sagittario, Cancro carismatici (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’Oroscopo del 15 febbraio esorta i Cancro a darsi da fare in quanto questa sarà una settimana molto produttiva. I Sagittario, invece, vivranno dei momenti pieni di passione e i Pesci devono lasciarsi andare di più. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. La giornata odierna sarà caratterizzata da un po’ di nervosismo. I lunedì sono sempre faticosi, specie se le cose da fare sono molteplici. Per tale motivo, cercate di risolvere una questione per volta senza farvi prendere da un panico ingiustificato. Non trascurate le esigenze del partner. Toro. I nati sotto questo segno saranno un po’ troppo rigidi nei rapporti umani. Tendete a schematizzare un po’ troppo le persone e ad associarle, necessariamente, ad una categoria prestabilita. In campo professionale ci sono delle questioni da ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’del 15esorta ia darsi da fare in quanto questa sarà una settimana molto produttiva. I, invece, vivranno dei momenti pieni die i Pesci devono lasciarsi andare di più.da Ariete a Vergine Ariete. La giornata odierna sarà caratterizzata da un po’ di nervosismo. I lunedì sono sempre faticosi, specie se le cose da fare sono molteplici. Per tale motivo, cercate di risolvere una questione per volta senza farvi prendere da un panico ingiustificato. Non trascurate le esigenze del partner. Toro. I nati sotto questo segno saranno un po’ troppo rigidi nei rapporti umani. Tendete a schematizzare un po’ troppo le persone e ad associarle, necessariamente, ad una categoria prestabilita. In campo professionale ci sono delle questioni da ...

