Napoli, denunciato folto gruppo di persone per aver occupato case abusivamente (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – All’interno del Rione popolare 167 sono stati effettuati dei controlli per verificare le condizioni relative al censimento e quindi alle case occupate abusivamente. Sono scattate 15 denunce e 12 segnalazioni per abusivismo edilizio. Era stato preannunciato l’avvio del censimento delle case occupate abusivamente nel noto rione popolare della “167”, attenzionato ultimamente per i fatti di cronaca con diversi soggetti finiti nella rete degli inquirenti per reati tra cui spaccio stupefacenti, estorsioni ed altri. Le operazioni degli agenti del neo Comandante, colonnello Biagio Chiariello, insediatosi due mesi fa in città, sono durate diversi giorni e non sono mancate le preoccupazioni dei “frequentatori” assidui di zona alla vista degli operatori del comando che ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– All’interno del Rione popolare 167 sono stati effettuati dei controlli per verificare le condizioni relative al censimento e quindi alleoccupate. Sono scattate 15 denunce e 12 segnalazioni per abusivismo edilizio. Era stato preannunciato l’avvio del censimento delleoccupatenel noto rione popolare della “167”, attenzionato ultimamente per i fatti di cronaca con diversi soggetti finiti nella rete degli inquirenti per reati tra cui spaccio stupefacenti, estorsioni ed altri. Le operazioni degli agenti del neo Comandante, colonnello Biagio Chiariello, insediatosi due mesi fa in città, sono durate diversi giorni e non sono mancate le preoccupazioni dei “frequentatori” assidui di zona alla vista degli operatori del comando che ...

