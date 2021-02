Napoli, con il maltempo crollano cornicioni e cartelloni: “Dobbiamo attrezzarci” (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il week end che si sta per concludere è stato tremendamente freddo. Questa volta però a far discutere non sono i danni causati dalla pioggia bensì proprio dal gelo e dal vento. Francesco Emilio Borrelli, sulla propria pagina facebook ha infatti postato delle foto di alcuni cornicioni volati in strada e di cartelloni pubblicitari stramazzati al suolo. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli: “I crolli di cornicioni e cartelloni pubblicitari a seguito del maltempo dimostrano come i comuni debbano attrezzarsi sempre più per eventi atmosferici straordinari. Bisogna programmare la verifica periodica della stabilità della cartellonistica stradale e pubblicitaria e imporre ai condomini quella altrettanto ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il week end che si sta per concludere è stato tremendamente freddo. Questa volta però a far discutere non sono i danni causati dalla pioggia bensì proprio dal gelo e dal vento. Francesco Emilio Borrelli, sulla propria pagina facebook ha infatti postato delle foto di alcunivolati in strada e dipubblicitari stramazzati al suolo. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli: “I crolli dipubblicitari a seguito deldimostrano come i comuni debbano attrezzarsi sempre più per eventi atmosferici straordinari. Bisogna programmare la verifica periodica della stabilità dellastica stradale e pubblicitaria e imporre ai condomini quella altrettanto ...

