Migranti, Open Arms salva più di cento persone alla deriva nel Mediterraneo in acque maltesi: "Molte donne e bambini" (Di domenica 14 febbraio 2021) "A seguito dell'avviso di Alarm phone e diverse ore di ricerca, Open Arms ha appena salvato 100 persone, Molte donne e bambini, in SAR Maltese e sotto gli occhi attenti di una motovedetta libica". Questo il tweet di Oscar Camps, fondatori della Ong Open Arms, che annuncia di aver salvato in serata circa 110 persone, tra cui Molte donne e bambini, da un barcone in balia nel Mediterraneo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

