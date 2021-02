LIVE Prada Cup, Luna Rossa-Ineos 3-0 in DIRETTA: barche vicinissime in gara-4 (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Luna Rossa-Ineos 3-0 5.20 Primo lato di poppa. 230 metri di vantaggio per Luna Rossa. Sappiamo che in poppa Ineos fa paura. 5.20 Al primo gate Ineos transita con 12? di ritardo. Regna l’equilibrio. 5.19 Luna Rossa vira verso le boe. E’ in testa alla prima bolina. 5.18 Vira Ineos e subito risponde Luna Rossa. Prosegue la battaglia di marcamento. 5.18 Navigano entrambe le barche verso sinistra. 140 metri per Luna Rossa. 5.18 Cresce a 130 metri il margine di Luna Rossa. 5.16 Solo 70 metri di vantaggio per ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI3-0 5.20 Primo lato di poppa. 230 metri di vantaggio per. Sappiamo che in poppafa paura. 5.20 Al primo gatetransita con 12? di ritardo. Regna l’equilibrio. 5.19vira verso le boe. E’ in testa alla prima bolina. 5.18 Virae subito risponde. Prosegue la battaglia di marcamento. 5.18 Navigano entrambe leverso sinistra. 140 metri per. 5.18 Cresce a 130 metri il margine di. 5.16 Solo 70 metri di vantaggio per ...

