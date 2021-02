Juventus, il giornalista svela: “Marotta torna alla Juve, su Paratici invece…” (Di domenica 14 febbraio 2021) Juventus – La Juventus è in piena rivoluzione. Dopo aver cambiato completamente stile, da Sarri a Pirlo, affidandosi ad un nuovo tecnico e soprattutto aver cambiato tanti calciatori, potrebbero esserci grosse novità in società. Infatti secondo il giornalista Paolo Bargiggia, potrebbero esserci novità importanti in casa Juventus. Un grande ritorno: Beppe Marotta. Juventus, la rivelazione di Bargiggia Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia su Twitter, la Juventus per la prossima stagione avrebbe in programma una rivoluzione dal punto di vista dirigenziale, con l’ingresso in società di un volto noto: Beppe Marotta ma a discapito di Fabio ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 14 febbraio 2021)– Laè in piena rivoluzione. Dopo aver cambiato completamente stile, da Sarri a Pirlo, affidandosi ad un nuovo tecnico e soprattutto aver cambiato tanti calciatori, potrebbero esserci grosse novità in società. Infatti secondo ilPaolo Bargiggia, potrebbero esserci novità importanti in casa. Un grande ritorno: Beppe, la rivelazione di Bargiggia Secondo quanto riportato dalPaolo Bargiggia su Twitter, laper la prossima stagione avrebbe in programma una rivoluzione dal punto di vista dirigenziale, con l’ingresso in società di un volto noto: Beppema a discapito di Fabio ...

Pinettagobba83 : Evitate di scrivere'Giornalista' nella vostra biografia mettete direttamente il nome della squadra per cui tifate!… - davide81greco : @Gazzetta_it Si è scusato di parlando di esempi per la società, quindi avrebbe dovuto chiedere scusa ad una giornal… - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato #Inter Secondo @Paolo_Bargiggia, Giuseppe #Marotta starebbe meditando l'addio a fine stagione. Semp… - FacchMar : @pisto_gol Invece insultare la Juventus in riferimento all'heysel scrivendo zozzerie in merito e non da ultimo, fal… - AirJordan185 : Da quando seguo il calcio (più o meno dal 1993) non ho mai sentito un giornalista dire “la Juventus non meritava la sconfitta”. MAI. -