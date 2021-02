Inter, contro la Lazio maglia speciale: nomi in cinese (Di domenica 14 febbraio 2021) L’Inter omaggia la Cina con una maglia speciale La partita di questa sera contro la Lazio vedrà l’Inter scendere in campo con una maglia speciale in onore dell’anno lunare in Cina. La squadra di Antonio Conte scenderà, infatti, con una maglia speciale. I nomi dei giocatori saranno scritti in cinese, una patch dedicata sulla manica sinistra e una speciale trama con il toro ad arricchire il numero. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 14 febbraio 2021) L’omaggia la Cina con unaLa partita di questa seralavedrà l’scendere in campo con unain onore dell’anno lunare in Cina. La squadra di Antonio Conte scenderà, infatti, con una. Idei giocatori saranno scritti in, una patch dedicata sulla manica sinistra e unatrama con il toro ad arricchire il numero. L'articolo proviene damagazine.

