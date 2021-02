ginugiola : RT @AvvCanu: Il condono edilizio - sunnyrog3r : @ilCensoreCatone Quando hanno emanato i decreti sicurezza? O il condono fiscale? O il condono edilizio? - rosydandrea1 : RT @romatoday: Condoni edilizi lenti, scatta l'esposto del Codacons: 'Il Comune sblocchi la situazione' - azzurrantonella : @lore944 @ItalianiViaggi Condono? Dopo il terremoto? Non mi risulta..L'ultimo condono edilizio in italia è del 2003… - paolorm2012 : Condoni edilizi lenti, scatta l'esposto del Codacons: 'Il Comune sblocchi la situazione' -

Ultime Notizie dalla rete : condono edilizio

Lavori Pubblici

L'iniziativa segue di qualche giorno quanto già avviato dalla Giunta Municipale in tema di snellimento delle procedure riguardo alle perizie giurate per il, ora accettate da ...... per le quali c'era stato un 'diniego di'), mentre Spadaro è stato assolto, insieme al suo tecnico, l'architetto Pellegrino, dall'accusa di falso ideologico, ma condannato per abuso...“Agevolare il lavoro dei tecnici professionisti è fondamentale per consentire ai cittadini di accedere il più facilmente possibile al Superbonus 110% per la ...L'associazione che lavora in difesa dei consumatori ha annunciato anche un'azione legale a difesa degli utenti romani coinvolti: "Così è impossibile accedere all'Ecobonus" ...