"Gli è caduto pure il Wi-Fi?". Da Striscia l'umiliazione finale per Conte: il tragico errore coi giornalisti (Di domenica 14 febbraio 2021) “La movida? No, l'intervista è la principale causa di assembramenti”. Così Roberto Lipari ha introdotto il servizio realizzato per Striscia la Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5 e ideato da Antonio Ricci che ha voluto mettere in profondo imbarazzo il mondo della politica, e non solo. “Politici e giornalisti ci ricordano costantemente di non fare assembramenti - ha esordito Lipari - ce lo dicono costantemente da un anno, ma sono le stesse due categorie che nell'ultimo periodo se lo sono dimenticato”. Infatti Striscia ha mostrato tutte le immagini dei giornalisti ammassati uno addosso all'altro per cercare di strappare qualche dichiarazioni ai politici coinvolti nella crisi di governo prima e nelle consultazioni poi. Tra Salvini, Berlusconi, Casaleggio e altri la storia è sempre la stessa: non c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) “La movida? No, l'intervista è la principale causa di assembramenti”. Così Roberto Lipari ha introdotto il servizio realizzato perla Notizia, il tg satirico in onda su Canale 5 e ideato da Antonio Ricci che ha voluto mettere in profondo imbarazzo il mondo della politica, e non solo. “Politici eci ricordano costantemente di non fare assembramenti - ha esordito Lipari - ce lo dicono costantemente da un anno, ma sono le stesse due categorie che nell'ultimo periodo se lo sono dimenticato”. Infattiha mostrato tutte le immagini deiammassati uno addosso all'altro per cercare di strappare qualche dichiarazioni ai politici coinvolti nella crisi di governo prima e nelle consultazioni poi. Tra Salvini, Berlusconi, Casaleggio e altri la storia è sempre la stessa: non c'è ...

marinel86287395 : RT @ODNDItalia: “Io mi domando se in questo Paese, dopo che è caduto il muro di Berlino, da tanti anni e che il #comunismo... la vergogna c… - AlePiccin78 : RT @ODNDItalia: “Io mi domando se in questo Paese, dopo che è caduto il muro di Berlino, da tanti anni e che il #comunismo... la vergogna c… - Iaia912 : @Enrica07026911 @DebyA86 E allora nn merita manco la finale, spero che domani nn passa gli starebbe bene!! Mi spia… - ODNDItalia : “Io mi domando se in questo Paese, dopo che è caduto il muro di Berlino, da tanti anni e che il #comunismo... la ve… - IoSecondo : @Erica57057397 @alberti68326580 @matteosalvinimi Nei limiti delle mie proprietà cognitive faccio presente che il go… -