Giuseppe Conte saluta tutti sui social: “Non sono più il Presidente del Consiglio” (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ormai ex Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte saluta tutti sui social con una lettera alla popolazione molto emozionante. E’ forse uno dei Presidenti del Consiglio dei Ministri più discussi della storia della Repubblica italiana. Un Professore universitario che dai banchi dell’università è giunto ai banchi del Governo e si è trovato a gestire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 14 febbraio 2021) L’ormai exdeldei Ministrisuicon una lettera alla popolazione molto emozionante. E’ forse uno dei Presidenti deldei Ministri più discussi della storia della Repubblica italiana. Un Professore universitario che dai banchi dell’università è giunto ai banchi del Governo e si è trovato a gestire L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fattoquotidiano : Governo, Giuseppe Conte lascia palazzo Chigi con la sua compagna. Il lungo applauso dei dipendenti dopo gli onori d… - myrtamerlino : Un'uscita di scena elegante, sobria con tanti applausi. Il giusto tributo per il Premier uscente Giuseppe #Conte do… - SkyTG24 : Pochi minuti dopo il passaggio di consegne, con il picchetto d’onore e la simbolica cerimonia della campanella, l'e… - ciapalchelghe : RT @piercamillo: Tre pillole per ricordare chi è Giuseppe Conte. Tre pillole che inchiodano i Bettini, i Tabacci e i Fusacchia che si senti… - MicheleSolari70 : RT @piercamillo: Tre pillole per ricordare chi è Giuseppe Conte. Tre pillole che inchiodano i Bettini, i Tabacci e i Fusacchia che si senti… -