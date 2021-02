Giulio Maggiore | beffa Milan | dal 1° gol in A al provino con i rossoneri con l' accappatoio dell' Inter

DiMarzio : Ha lasciato il #Milan a 14 anni, oggi ha segnato il primo gol in Serie A sotto la 'sua' Ferrovia: la storia di Giul… - felipehuayas : RT @Danitic77: giulio Maggiore,???????????????????????????????????? - ErnestoColle : #maggiore dopo essersi presentato nello spogliatoio delle giovanili del Milan con accappatoio dell'Inter ieri sera… - simpa61 : RT @pallina_22: Ti Voglio Bene Giulio #Maggiore !!! #SpeziaMilan #InterLazio ???? - FulvioCrudeli : RT @pallina_22: Ti Voglio Bene Giulio #Maggiore !!! #SpeziaMilan #InterLazio ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulio Maggiore

Simone Bastoni conè ilprotagonista di Spezia - Milan 2 - 0. Entrambi al primo gol in Serie A proprio contro i rossoneri. Simone Bastoni esulta in Spezia - Milan per il gol del 2 - 0 (©Getty ...Questo il titolo dell'edizione online dell'autorevole Washington Post che apre il suo pezzo sul nostro campionato con l'impresa degli aquilotti e il volto sorridente di, autore del ...Giulio Maggiore protagonista con lo Spezia. La storia e i retroscena sul giovane centrocampista che ha castigato il Milan.Simone Bastoni con Giulio Maggiore è il maggiore protagonista di Spezia-Milan 2-0. Entrambi al primo gol in Serie A contro i rossoneri.