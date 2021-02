Fonseca: “Sono molto soddisfatto. Veretout? Gli ho chiesto più di 10 gol a inizio anno” (Di domenica 14 febbraio 2021) Paulo Fonseca ha parlato così nel post gara a DAZN dopo il successo per 3-0 sull’Udinese:“Sono molto soddisfatto, abbiamo fatto tre gol entrando bene in partita, abbiamo creato occasioni gestendo bene il match. Era importante non prendere gol”. Cosa si è detto con Veretout al momento del cambio?“Abbiamo parlato dei gol, perché ho una sfida aperta con lui, a inizio anno gli ho detto che deve fare più di 10 gol, ma devo dire che è stata molto importante l’azione di Veretout, con Cristante ci ha dato equilibrio, è importante avere un giocatore così. Cosa abbiamo scommesso? Nulla, nulla, l’ho semplicemente sfidato”. Dzeko tornerà titolare in Portogallo?“Vediamo, è una possibilità. Sono sempre ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Pauloha parlato così nel post gara a DAZN dopo il successo per 3-0 sull’Udinese:“, abbiamo fatto tre gol entrando bene in partita, abbiamo creato occasioni gestendo bene il match. Era importante non prendere gol”. Cosa si è detto conal momento del cambio?“Abbiamo parlato dei gol, perché ho una sfida aperta con lui, agli ho detto che deve fare più di 10 gol, ma devo dire che è stataimportante l’azione di, con Cristante ci ha dato equilibrio, è importante avere un giocatore così. Cosa abbiamo scommesso? Nulla, nulla, l’ho semplicemente sfidato”. Dzeko tornerà titolare in Portogallo?“Vediamo, è una possibilità.sempre ...

