Draghi | uno tsunami sui partiti | ma il prezzo più alto lo paga la sinistra | la soffiata di Roberto Formigoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 febbraio 2021) Come era previsto il governo-Mattarella si è insediato, per alcuni non è così innovativo nè fresco come sperava, ma i ministeri importanti sono tutti in mani adeguate. Settimana prossima otterrà una facile fiducia alle Camere, avremo tempo per parlarne. Oggi è più interessante guardare come sta il sistema deidopo questo terremoto che li ha colti tutti alla sprovvista. Il più alla sprovvista è certamente il M5S, che doveva essere il dominatore della legislatura, che doveva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, ricordate? Solo tre anni fa, in uno dei suoi reboanti comizi Grillo proclamava: «Berlusconi preparati, quando noi saremo al governo, o tu scappi in Libano o ti prendi 20 anni di galera!». Oggi ci governa insieme, al Berlusconi, ha fatto carte false per essere della partita anche se non ha più il presidente del ...