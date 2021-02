Diabete e osteoporosi | combinazione scritta anche nei geni

Leggi su dilei

(Di domenica 14 febbraio 2021) Per le donne sono due dei nemici più temibili per la salute. Da un lato c’è ildi tipo 2, quello che compare negli adulti ed è spesso correlato a stili di vita non proprio salutari, figli di un’alimentazione inappropriata e della sedentarietà. Dall’altro che l’, che rende le ossa più fragili e aumenta i rischi di frattura. Da tempo si sa che queste due condizioni patologiche possono viaggiare in coppia, pur se nelle persone consi può avereuna densità ossea elevata. Apparentemente sembra un controsenso, ma accade che queste condizioni siano associate ad un maggior rischio di fratture. Come mai? Una ricerca genetica svela un “segreto” scritto nel DNA che potrebbe giustificare questa alleanza pericolosa per la salute. Sia chiaro: è solo un tassello in un mosaico complesso, che lega le ...