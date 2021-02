Crotone-Sassuolo , le probabili formazioni del match (Di domenica 14 febbraio 2021) Crotone e Sassuolo a confronto per liberarsi dai fantasmi del loro recente passato e sovvertire l’andamento negativo delle ultime giornate Allo stadio “Ezio Scida” Crotone e Sassuolo l’una di fronte all’altra nel 22° turno di Serie A. Il Crotone ultimo in classifica cerca di risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive. Il Sassuolo, reduce dalla sconfitta contro lo Spezia (che ieri ha battuto la capolista Milan), vorrà fare bene visto il periodo di crisi che sta vivendo. QUI Crotone – Stroppa ritrova Messias dopo la squalifica, mentre Reca è ancora out. Nel trio difensivo a protezione di Cordaz ci saranno Djidji, Golemic e Luperto. Rispoli e Pedro Pereira saranno gli esterni del centrocampo, completato da Messias, Zanellato e Benali. In attacco potrebbe essere ... Leggi su zon (Di domenica 14 febbraio 2021)a confronto per liberarsi dai fantasmi del loro recente passato e sovvertire l’andamento negativo delle ultime giornate Allo stadio “Ezio Scida”l’una di fronte all’altra nel 22° turno di Serie A. Ilultimo in classifica cerca di risollevarsi dopo tre sconfitte consecutive. Il, reduce dalla sconfitta contro lo Spezia (che ieri ha battuto la capolista Milan), vorrà fare bene visto il periodo di crisi che sta vivendo. QUI– Stroppa ritrova Messias dopo la squalifica, mentre Reca è ancora out. Nel trio difensivo a protezione di Cordaz ci saranno Djidji, Golemic e Luperto. Rispoli e Pedro Pereira saranno gli esterni del centrocampo, completato da Messias, Zanellato e Benali. In attacco potrebbe essere ...

