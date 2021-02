Che Tempo Che Fa gli ospiti di domenica 14 febbraio 2021: Carlo Verdone, Mahmood (Di domenica 14 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa gli ospiti della puntata di domenica 14 febbraio 2021: Carlo Verdone, Mahmood, Walter Ricciardi domenica 14 febbraio 2021 su Rai 3 torna Che Tempo Che fa con Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming su Rai Play dove poi è ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 14 febbraio 2021) CheChe Fa glidella puntata di14, Walter Ricciardi14su Rai 3 torna CheChe fa con Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il CheChe Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live streaming su Rai Play dove poi è ...

