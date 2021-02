Calciomercato, Diego Costa riparte dal Brasile: è vicino al Palmeiras (Di domenica 14 febbraio 2021) Diego Costa riparte dal Brasile: è vicino al Palmeiras. Per lui un contratto che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati del campionato Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, la prossimo squadra di Diego Costa sarebbe il Palmeiras. L’attaccante al momento è senza contratto dopo essersi svincolato dall’Atletico Madrid. L’accordo precede un contratto biennale a quasi tre milioni di euro netti l’anno. Un accordo che renderebbe Costa uno dei giocatori più pagati del campionato brasiliano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021)dal: èal. Per lui un contratto che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati del campionato Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, la prossimo squadra disarebbe il. L’attaccante al momento è senza contratto dopo essersi svincolato dall’Atletico Madrid. L’accordo precede un contratto biennale a quasi tre milioni di euro netti l’anno. Un accordo che renderebbeuno dei giocatori più pagati del campionato brasiliano. Leggi su Calcionews24.com

