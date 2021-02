Calcio: Serie A, l’Inter batte 3-1 la Lazio e vola in testa alla classifica (Di domenica 14 febbraio 2021) Milano, 14 feb. (Adnkronos) – l’Inter supera con personalità un’ostica Lazio per 3-1 e sorpassa il Milan in testa alla classifica dopo la sconfitta dei rossoneri a La Spezia. La squadra di Conte si porta a 50 punti a +1 sui rossoneri in attesa del derby di domenica prossima. La gara con la Lazio, che era reduce da 6 vittorie consecutive, è firmata da Lukaku, autore di una doppietta con cui raggiunge Ronaldo in vetta alla classifica Cannonieri a 16 reti, e da Lautaro Martinez. Buona anche la prestazione di Eriksen in campo dal 1? al posto di Vidal. Inzaghi può recriminare per gli episodi e l’assenza di Radu all’ultimo minuto.La Lazio parte bene e al 9? imbucata di Correa per Immobile, ma esce e blocca Handanovic. Al 12? risponde ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 febbraio 2021) Milano, 14 feb. (Adnkronos) –supera con personalità un’osticaper 3-1 e sorpassa il Milan indopo la sconfitta dei rossoneri a La Spezia. La squadra di Conte si porta a 50 punti a +1 sui rossoneri in attesa del derby di domenica prossima. La gara con la, che era reduce da 6 vittorie consecutive, è firmata da Lukaku, autore di una doppietta con cui raggiunge Ronaldo in vettaCannonieri a 16 reti, e da Lautaro Martinez. Buona anche la prestazione di Eriksen in campo dal 1? al posto di Vidal. Inzaghi può recriminare per gli episodi e l’assenza di Radu all’ultimo minuto.Laparte bene e al 9? imbucata di Correa per Immobile, ma esce e blocca Handanovic. Al 12? risponde ...

SkySport : Napoli: Insigne capitano innamorato e la rivincita di Gattuso - SkySport : Cristiano Ronaldo, messaggio social alla Juve: 'Non abbattiamoci, pensiamo alla Champions' - SkySport : Infortunio Cuadrado, salta Porto e Crotone: attesa per gli esami - AngoloNews2018 : Risultato finale big match Inter-Lazio, in Serie A c’è ora una nuova capolista - tuttosport : #InterLazio 3-1: #Lukaku super, #Conte vola al primo posto ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie L'Inter batte la Lazio 3 - 1

L'Inter supera con personalità un'ostica Lazio per 3 - 1 e sorpassa il Milan in testa alla classifica dopo la sconfitta dei rossoneri a La Spezia. La squadra di Conte si porta a 50 punti a +1 sui ...

Inter - Lazio 3 - 1, il tabellino

MILANO - L' Inter esulta: battendo 3 - 1 la Lazio a San Siro, la squadra di Conte sorpassa il Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri vengono trascinati da un grandissimo Lukaku , autore di una ...

Le partite di domenica della Serie A: risultati e classifica QUOTIDIANO.NET Inter-Lazio 3-1, le pagelle: Lukaku inarrestabile, nerazzurri primi in classifica

Il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A si chiude con il successo dell'Inter che vola in testa alla classifica.

Calcio: Serie A, l’Inter batte 3-1 la Lazio e vola in testa alla classifica (2)

(Adnkronos) – Al 37' si fa vedere Immobile ma il suo destro dal limite viene parato in due tempi da Handanovic. Inter più concreta nella prima frazione, al 39' contropiede di Brozovic che serve in are ...

L'Inter supera con personalità un'ostica Lazio per 3 - 1 e sorpassa il Milan in testa alla classifica dopo la sconfitta dei rossoneri a La Spezia. La squadra di Conte si porta a 50 punti a +1 sui ...MILANO - L' Inter esulta: battendo 3 - 1 la Lazio a San Siro, la squadra di Conte sorpassa il Milan in vetta alla classifica. I nerazzurri vengono trascinati da un grandissimo Lukaku , autore di una ...Il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A si chiude con il successo dell'Inter che vola in testa alla classifica.(Adnkronos) – Al 37' si fa vedere Immobile ma il suo destro dal limite viene parato in due tempi da Handanovic. Inter più concreta nella prima frazione, al 39' contropiede di Brozovic che serve in are ...