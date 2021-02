Addio a Erriquez, anima “scatenata” della Bandabardò: 5 brani per ricordarlo (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ scomparso Enrico Greppi, in arte Erriquez della Bandabardò: tra i brani più memorabili “Se mi rilasso collasso” Lutto nel mondo della musica italiana: è scomparso all’età di 60 anni Enrico Greppi, in arte HErriquez, fondatore del gruppo folk Bandabardò. A lanciare la triste notizia, è il manager Francesco Barbaro, che l’aveva accompagnato fin dai suoi esordi. Il musicista lottava da tempo contro un tumore, ma il suo riserbo e la sua vitalità non avevano mai fatto trasparire niente all’esterno. Con la Bandabardò aveva appena celebrato i 25 anni di carriera. Oggi, abbiamo stilato una classifica dei brani più memorabili della band per ricordare l’artista di Fiesole. Se mi rilasso collasso Uno dei ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 14 febbraio 2021) E’ scomparso Enrico Greppi, in arte: tra ipiù memorabili “Se mi rilasso collasso” Lutto nel mondomusica italiana: è scomparso all’età di 60 anni Enrico Greppi, in arte H, fondatore del gruppo folk. A lanciare la triste notizia, è il manager Francesco Barbaro, che l’aveva accompagnato fin dai suoi esordi. Il musicista lottava da tempo contro un tumore, ma il suo riserbo e la sua vitalità non avevano mai fatto trasparire niente all’esterno. Con laaveva appena celebrato i 25 anni di carriera. Oggi, abbiamo stilato una classifica deipiù memorabiliband per ricordare l’artista di Fiesole. Se mi rilasso collasso Uno dei ...

