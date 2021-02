???????Garofoli | l' uomo-chiave scelto da Mario Draghi | a lui il potere | altro sfregio ai grillini che lo avevano cacciato

(Di domenica 14 febbraio 2021)ha prestato giuramento insieme alla sua squadra di governo nella giornata di ieri, sabato 13 febbraio, dopodiché ha tenuto il primo Cdm a Palazzo Chigi. La Stampa ha svelato un retroscena secondo cui un ministro gli avrebbe chiesto qual è il tipo di comunicazione al quale si ispirerà. La risposta si può riassumere in un classico “farò parlare i fatti”, che lascia intendere chiaramente che il nuovo premier parlerà molto meno di Giuseppe Conte e quando lo farà sarà nel pieno rispetto delle regole istituzionali. Così facendoha implicitamente invitato i suoi ministri a seguire lo stesso esempio: finora ha parlato due volte, quando ha ricevuto l'incarico da Sergio Mattarella e quando ha presentato la lista dei ministri, la terza sarà mercoledì al Senato per il voto di fiducia. Inoltre La Stampa ha svelato che ...

ilfoglio_it : Magistrato e uomo di legge, il grand commis che conosce i segreti di cinque governi: chi è Roberto Garofoli, nuovo… - massimi04366044 : RT @Libero_official: #Draghi è accompagnato da una sola persona, Roberto #Garofoli, che era stato fatto fuori su pressione del #M5s e di #©… - Libero_official : #Draghi è accompagnato da una sola persona, Roberto #Garofoli, che era stato fatto fuori su pressione del #M5s e di… - SerGuad : Leggete tutti, oh voi che vi commuovete per l’uscita di scena di #Giuseppi e del suo “uomo immagine”. Dov’era il Pd… - mauriziomeland2 : @tribsportblog Dove voleva ha messo i suoi amichetti: Franco, Cartabia, Giovannini, Colao e Garofoli. Con gli altri… -

Ultime Notizie dalla rete : Garofoli uomo

Inoltre, se Renzi già era l'più impopolare , ora lo è ancora di più: il senatore di Scandicci ... ministro dell'Economia, e Roberto, sottosegretario alla presidenza del Consiglio: ...Nomina il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Robertodi stretta fiducia. In Cdm fa appello all'unità, 'non è un'opzione ma un dovere', invita a lasciarsi alle spalle gli ...ROMA - Ancora una volta l’Italia si ritrova a sperare nell’uomo della provvidenza, questa volta in una situazione che potremmo definire post-bellica, a causa ...Il governo Draghi fissa l’agenda: “Mettere in sicurezza l’Italia e aiutarla a ripartire” e’ il messaggio del premier ai neoministri. Alle forze politiche chiede coesione e di mettere da parte gli inte ...