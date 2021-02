Una squadra piena di politici. Ma i posti chiave vanno ai tecnici. Draghi a Palazzo Chigi con 23 ministri, 15 espressione dei partiti. Di Maio, Patuanelli, D’Incà e Dadone per i 5 Stelle (Di sabato 13 febbraio 2021) Una delle poche certezze, in assenza di indicazioni di sorta dal premier incaricato, era che il nuovo esecutivo fosse composto da un mix di politici e tecnici sul modello del governo Ciampi. L’altro è che a decidere i ministri fossero solo Mario Draghi e il capo dello Stato, Sergio Mattarella. E così è stato con i partiti che sono rimasti all’oscuro fino all’ultimo. Ora la squadra dell’ex banchiere è stata annunciata e la partita può cominciare. Una squadra composta da 23 ministri, 8 dei quali sono tecnici. Si tratta di Marta Cartabia (Giustizia), Luciana Lamorgese (Interni), Vittorio Colao (Innovazione tecnologica), Daniele Franco (Economia), Roberto Cingolani (Ambiente e transizione ecologica), Enrico Giovannini (Infrastrutture e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 13 febbraio 2021) Una delle poche certezze, in assenza di indicazioni di sorta dal premier incaricato, era che il nuovo esecutivo fosse composto da un mix disul modello del governo Ciampi. L’altro è che a decidere ifossero solo Marioe il capo dello Stato, Sergio Mattarella. E così è stato con iche sono rimasti all’oscuro fino all’ultimo. Ora ladell’ex banchiere è stata annunciata e la partita può cominciare. Unacomposta da 23, 8 dei quali sono. Si tratta di Marta Cartabia (Giustizia), Luciana Lamorgese (Interni), Vittorio Colao (Innovazione tecnologica), Daniele Franco (Economia), Roberto Cingolani (Ambiente e transizione ecologica), Enrico Giovannini (Infrastrutture e ...

