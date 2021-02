Trailer GTA 6: potrebbe arrivare presto (Di sabato 13 febbraio 2021) I rumors su GTA 6 diventano sempre più rumorosi. L’ultima indiscrezione riguarda il potenziale Trailer di GTA 6 che potrebbe arrivare a breve. Il titolo attualmente in commercio, Grand Theft Auto 5 continua a macinare record a distanza di 8 anni. Il gioco è stato rilasciato all’epoca per Xbox 360 e PlayStation 3, mentre oggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News potrebbe interessarti:: Cyberpunk 2077 Flying Mod, ti fa volare tra i grattacieli GTA 6 uscita: esclusiva PlayStation 5? Ecco i nuovi rumors FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X gratis Giochi su PlayStation 5 gireranno a 30 fps Xbox Series X vs Series S: quale dovresti comprare? Aggiornamenti Cyberpunk 2077: non arriveranno su PS5 e Xbox almeno fino alla fine del 2021 Leggi su webmagazine24 (Di sabato 13 febbraio 2021) I rumors su GTA 6 diventano sempre più rumorosi. L’ultima indiscrezione riguarda il potenzialedi GTA 6 chea breve. Il titolo attualmente in commercio, Grand Theft Auto 5 continua a macinare record a distanza di 8 anni. Il gioco è stato rilasciato all’epoca per Xbox 360 e PlayStation 3, mentre oggi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google Newsinteressarti:: Cyberpunk 2077 Flying Mod, ti fa volare tra i grattacieli GTA 6 uscita: esclusiva PlayStation 5? Ecco i nuovi rumors FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X gratis Giochi su PlayStation 5 gireranno a 30 fps Xbox Series X vs Series S: quale dovresti comprare? Aggiornamenti Cyberpunk 2077: non arriveranno su PS5 e Xbox almeno fino alla fine del 2021

PS5Infos : RT @webmagazine24: Trailer GTA 6: potrebbe arrivare presto - webmagazine24 : Trailer GTA 6: potrebbe arrivare presto - FCafici : RT @IGNitalia: Rockstar Games sta cercando personale per realizzare il trailer di un nuovo videogioco. Ci sono ottime probabilità che si tr… - IGNitalia : Rockstar Games sta cercando personale per realizzare il trailer di un nuovo videogioco. Ci sono ottime probabilità… - GamingToday4 : GTA VI: un possibile trailer in arrivo nel corso di quest’anno? -