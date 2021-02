Sette nuovi asili nido a Napoli, la giunta comunale approva i progetti esecutivi (Di sabato 13 febbraio 2021) La giunta comunale di Napoli ha approvato i progetti esecutivi di 7 asili nido da realizzarsi in altrettanti edifici scolastici e finanziati con risorse del Patto per lo sviluppo della città di Napoli (Fsc 2014-2020) per un totale di 3 milioni di euro attraverso lavori di riqualificazione degli spazi. Saranno realizzati: un nuovo asilo nido nella scuola comunale “Maria Cristina di Savoia” a Capodimonte; un nuovo nido nel quartiere Arenella nel plesso “de Curtis” dell’84º Circolo “E.A.Mario”; due nuovi nidi nella Sesta Municipalità nei locali di proprietà comunale siti in via Botteghelle e in via delle Repubbliche Marinare, nell’edificio “Ex-chance”, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 13 febbraio 2021) Ladihato idi 7da realizzarsi in altrettanti edifici scolastici e finanziati con risorse del Patto per lo sviluppo della città di(Fsc 2014-2020) per un totale di 3 milioni di euro attraverso lavori di riqualificazione degli spazi. Saranno realizzati: un nuovo asilonella scuola“Maria Cristina di Savoia” a Capodimonte; un nuovonel quartiere Arenella nel plesso “de Curtis” dell’84º Circolo “E.A.Mario”; duenidi nella Sesta Municipalità nei locali di proprietàsiti in via Botteghelle e in via delle Repubbliche Marinare, nell’edificio “Ex-chance”, ...

