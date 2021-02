** Mondo Rai/appuntamenti e novità ** (3) (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – Nella puntata di domani, alle 12.20 su Rai1, ‘Linea Verde” esplorerà due diversi territori italiani geograficamente piuttosto distanti – la Tuscia e la provincia di Cosenza – ma accomunati dalla vocazione alla bellezza e da un elemento naturale importantissimo: l’acqua, sorgente primordiale di vita, spettacolo della natura che diventa elemento culturale e artistico, ma anche risorsa per l’agricoltura e per l’economia. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli saranno a Bagnaia, frazione di Viterbo, famosa in tutto il Mondo per la sua splendida Villa Lante e i suoi giardini all’italiana. Gli elementi più spettacolari della villa rinascimentale sono proprio le fontane, grazie alla massa d’acqua che proviene dai Monti Cimini e dà vita a un giardino di quattro ettari. Tra passeggiate artistiche nel borgo e l’assaggio di prelibatezze gastronomiche locali – come la ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) (Adnkronos) – Nella puntata di domani, alle 12.20 su Rai1, ‘Linea Verde” esplorerà due diversi territori italiani geograficamente piuttosto distanti – la Tuscia e la provincia di Cosenza – ma accomunati dalla vocazione alla bellezza e da un elemento naturale importantissimo: l’acqua, sorgente primordiale di vita, spettacolo della natura che diventa elemento culturale e artistico, ma anche risorsa per l’agricoltura e per l’economia. Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli saranno a Bagnaia, frazione di Viterbo, famosa in tutto ilper la sua splendida Villa Lante e i suoi giardini all’italiana. Gli elementi più spettacolari della villa rinascimentale sono proprio le fontane, grazie alla massa d’acqua che proviene dai Monti Cimini e dà vita a un giardino di quattro ettari. Tra passeggiate artistiche nel borgo e l’assaggio di prelibatezze gastronomiche locali – come la ...

RaiSport : ? Oggi #Cortina ???? iridata apre al mondo Questa sera alle 18:00 in diretta su @RaiDue la cerimonia di apertura dei… - sumaistu47 : Mi sembra impossibile emarginare un gigante mondiale che non ne ha mai sbagliato una. Anzi, una sola: non essersi i… - ilariasotis : RT @lagana_riccardo: Giù il cappello quando si parla di #Radio. Lo strumento che, come pochi altri, ha cambiato il mondo, aggrega il paese,… - ve10ve : RT @lagana_riccardo: Giù il cappello quando si parla di #Radio. Lo strumento che, come pochi altri, ha cambiato il mondo, aggrega il paese,… - ImpieriFilippo : RT @MicheleSpuri: Vengono approfonditi gli aspetti economici, ma sono importanti anche quello editoriale, e distributivo, che sono valutati… -