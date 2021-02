Milan, Dalot: “Scudetto? Non è una parola proibita, la nostra ambizione più grande…” (Di sabato 13 febbraio 2021) Normale credere allo Scudetto se nello spogliatoio hai Ibra, Bonera e Dida.ùQueste le parole di Diogo Dalot, terzino destro del Milan intervenuto in merito al brillante inizio di stagione della formazione rossonera sia in Serie A che in Europa League. Arrivato dal Manchester United, il giocatore portoghese ha da subito convinto Stefano Pioli che adesso punta molto su di lui dopo annate difficile aldilà della 'Manica'. Tramite il noto periodico Sportweek, il classe '99 si è raccontato a 360°, spiegando in primissima battuta come il ruolo del tecnico rossonero sia cruciale all'interno di un gruppo coeso come quello che si è creato a Milanello. Ecco le sue parole: "Pioli è la vera arma in più della squadra. Mi piace la sua capacità di comunicare con i giocatori, facendo sentire utile e speciale ciascuno, sia che giochi ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Normale credere allose nello spogliatoio hai Ibra, Bonera e Dida.ùQueste le parole di Diogo, terzino destro delintervenuto in merito al brillante inizio di stagione della formazione rossonera sia in Serie A che in Europa League. Arrivato dal Manchester United, il giocatore portoghese ha da subito convinto Stefano Pioli che adesso punta molto su di lui dopo annate difficile aldilà della 'Manica'. Tramite il noto periodico Sportweek, il classe '99 si è raccontato a 360°, spiegando in primissima battuta come il ruolo del tecnico rossonero sia cruciale all'interno di un gruppo coeso come quello che si è creato aello. Ecco le sue parole: "Pioli è la vera arma in più della squadra. Mi piace la sua capacità di comunicare con i giocatori, facendo sentire utile e speciale ciascuno, sia che giochi ...

Mediagol : #Milan, Dalot: 'Scudetto? Non è una parola proibita, la nostra ambizione più grande...' - PianetaMilan : #Milan, #Dalot: '#Pioli sta facendo un lavoro fantastico' | News - MilanLiveIT : Il Milan dovrà valutare rendimento e condizioni economiche Il club ha fiducia in Dalot, ma il futuro è incerto ??… - zazoomblog : Milan Dalot: “Scudetto? Quando hai Ibrahimovic Bonera e Dida…” - #Milan #Dalot: #“Scudetto? #Quando - Mercato_SerieA : Milan, Dalot: 'Io come un padre per Leao. Scudetto? Normale crederci se in spogliatoio hai Ibra, Dida e Bonera'… -