Maxi tamponamento sulla A32 | oltre 20 auto coinvolte | ci sono vittime 

Maxi tamponamento in Italia sulla A32 Torino-Bardonecchia: sono tantissimi i feriti trasportati in ospedali e ci sarebbero almeno due vittime. Situazione grave. Maxi tamponamento in Italia sull'autostrada A32 Torino-Bardonecchia in Val di Susa: sono almeno 20 le auto coinvolte. Le notizie al momento sono confuse, ma si parla di due vittime accertate e almeno 20 feriti. L'articolo proviene da Inews.it.

