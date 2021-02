Marche: progetto pilota settore vino, 15,7 mln da Moncaro, Apra, Brunori e Politecnica (Di sabato 13 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) su Notizie.it.

gianomarbison : Moncaro capofila di un progetto pilota per una 'nuova produzione vitivinicola'. Cofinanziato dalla Regione Marche,1… - Aipp1992 : RT @GianfRomanazzi: #Presentazione del #Progetto di #ricerca #MISE presentato da #Moncaro, in collaborazione con #APRA, #Brunori e #UNIVPM,… - GianfRomanazzi : #Presentazione del #Progetto di #ricerca #MISE presentato da #Moncaro, in collaborazione con #APRA, #Brunori e… - v_senigallia : A casa ma non soli, l'Auser aderisce al progetto 'Riesco Marche' - statodelsud : Turismo: Acquaroli annuncia Agenzia Marche e Progetto Borghi -