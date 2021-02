LIVE Fognini-De Minaur 6-4 3-2 | Australian Open in DIRETTA | si prosegue senza break nel secondo set

Leggi su oasport

(Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2, rovescio in rete di de. 40-15 Stavolta deprende campo col dritto e viene a rete, ma non ha bisogno di volée per chiudere. Un’ora di gioco superata. 40-0 Primo ace di, sulla T a 197 km/h. 30-0 Funziona la prima di. 15-0 Risposta lunga di dritto di de. 2-2 Altra risposta di rovescio in rete di. 40-15 Rovescio in rete diin risposta. 30-15 Spinge ancora de, non tiene in campo il dritto. 15-15 decomanda tutto lo scambio di dritto vincendo il punto con la volée una volta accorso a rete. 0-15 Rovescio lungo di un metro abbondante di de ...