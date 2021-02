LIVE Berrettini-Khachanov 0-0, Australian Open in DIRETTA: il russo parte al servizio (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-DE MINAUR 07.25 Inizierà a servire il russo Karen Khachanov. I due stanno completando il riscaldamento. 07.20 Indubbiamente, per l’italiano sarà fondamentale l’apporto del servizio e del dritto per impostare il suo ritmo e far valere la sua potenza contro Khachanov, apparso in buone condizioni in questi giorni, tenuto conto anche della semifinale raggiunta nell’ATP di Melbourne 1, sconfitto in quella circostanza da Jannik Sinner. Si prospetta, quindi, una contesa dove le velocità di palla saranno molto elevate e saranno i particolari a fare la differenza rispetto a tutto il resto. 07.10 L’azzurro ha nel mirino la qualificazione agli ottavi di finale e si prospetta una sfida tra ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-DE MINAUR 07.25 Inizierà a servire ilKaren. I due stanno completando il riscaldamento. 07.20 Indubbiamente, per l’italiano sarà fondamentale l’apporto dele del dritto per impostare il suo ritmo e far valere la sua potenza contro, apparso in buone condizioni in questi giorni, tenuto conto anche della semifinale raggiunta nell’ATP di Melbourne 1, sconfitto in quella circostanza da Jannik Sinner. Si prospetta, quindi, una contesa dove le velocità di palla saranno molto elevate e saranno i particolari a fare la differenza rispetto a tutto il resto. 07.10 L’azzurro ha nel mirino la qualificazione agli ottavi di finale e si prospetta una sfida tra ...

