L’evoluzione del phygital agli Australian Open 2021 (Di sabato 13 febbraio 2021) Quest’anno, in occasione degli Australian Open di tennis, si sta assistendo ad un’evoluzione del phygital per offrire agli utenti un’esperienza sempre più approfondita e coinvolgente. Il responsabile marketing dell’azienda di servizi informatici Infosys ha spiegato a CMO quali sono le novità introdotte nel 2021 e come si svilupperà ulteriormente il settore degli eventi virtuali. Navin Rammohan ha innanzitutto affermato che le piattaforme di phygital verranno utilizzate sempre di più in futuro, con l’ingresso nel settore di una clientela costante e affezionata. Tra le innovazioni più importanti introdotte in queste settimane, c’è stata quella di un “hub virtuale AO 3D” avviata per sopperire alle limitazioni fisiche in vigore per ridurre il rischio contagi da coronavirus, e per far ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Quest’anno, in occasione deglidi tennis, si sta assistendo ad un’evoluzione delper offrireutenti un’esperienza sempre più approfondita e coinvolgente. Il responsabile marketing dell’azienda di servizi informatici Infosys ha spiegato a CMO quali sono le novità introdotte nele come si svilupperà ulteriormente il settore degli eventi virtuali. Navin Rammohan ha innanzitutto affermato che le piattaforme diverranno utilizzate sempre di più in futuro, con l’ingresso nel settore di una clientela costante e affezionata. Tra le innovazioni più importanti introdotte in queste settimane, c’è stata quella di un “hub virtuale AO 3D” avviata per sopperire alle limitazioni fisiche in vigore per ridurre il rischio contagi da coronavirus, e per far ...

