Grifal acquisisce il ramo operativo di Cornelli

(Di sabato 13 febbraio 2021)Spa, azienda bergamasca attiva nel mercato del packaging industriale, ha firmato un accordo vincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata di nuova costituzione che verrà denominataBrand Packaging Experience Srl e in cuiSrl, società con sede a Rivolta d’Adda, in provincia di Cremona, fondata nel 1877, effettuerà il conferimento di parte del complesso aziendale concernente la produzione e il commercio di scatole in cartone ondulato, nonché la progettazione e la realizzazione di nuove tecniche di branding applicate al packaging. Grazie all’acquisizione diSrl,Spa intende ulteriormente accelerare la propria crescita ed incrementare il volume d’affari nei confronti delle aziende che, in Italia e all’Estero, sono ...