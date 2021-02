Gf Vip | Tommaso vuole abbandonare | ma la porta rossa non si apre

(Di sabato 13 febbraio 2021)Zorzi furioso con i compagni avrebbe volutoil gioco durante la notte Notte di fuoco nella casa di Cinecittà: dopo la diretta, durante la notteZorzi ha cercato diil loft di Cinecittà, ma lanon si è aperta. I concorrenti – come di consueto – hanno iniziato a commentare la puntata appena andata in onda – ma la discussione si è fatta animata al punto cheZorzi ha sbottato e ha tentato di andarsene. “Fatemi uscire, toglietevi di mezzo”, sono state le parole di Tommy a Stefania Orlando e Zelletta che hanno tentato di fermarlo. Ma ad impedirgli il gesto che lo avrebbeto all’immediata squalifica è stata proprio la, probabilmente chiusa a chiave ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - vip_erella : Tommaso è andato contro mezza casa, finalisti compresi, per difendere Stefania ed è stratega Stefania è manipolatri… - GalfanoSara : Tommaso...mi sembravi più maturo...dopo ste clip appoggio Pupo e il pensiero dei vip dentro la casa contro di te. #GFVIP - LaFrancyDeLuisi : - vip_erella : RT @ccstantz: Stanotte ho visto cattiveria gratuita verso Tommaso da parte di tre persone, alle sue spalle, di cui non verrà mostrato nient… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Tommaso

... sta puntando il tutto per tutto su due momenti extra diretta del lunedì e del venerdì: il Grande FratelloNight (con una media di 1.623000 per il 25.5% di share) e il Late Show diZorzi ...Zorzi minaccia di abbandonare il GFma? I concorrenti che nell'ultima settimana sono stati particolarmente vicini a Maria Teresa - in particolare Giulia Salemi e Dayane Mello - hanno ...Grande Fratello VIP: Dopo l'eliminazione di Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi tenta di scappare, ma gli autori bloccano le uscite... VIDEO ...Notte di fuoco nella casa di Cinecittà: dopo la diretta, durante la notte Tommaso Zorzi ha cercato di abbandonare il loft di Cinecittà ...