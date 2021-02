Cutrone: «Sono quello dei 18 gol con il Milan, lo dimostro col Valencia» (Di sabato 13 febbraio 2021) Patrick Cutrone, attaccante del Valencia, racconta il suo periodo in Spagna e parla del passato al Milan. Le dichiarazioni Patrick Cutrone ricorda i tempi al Milan. Le sue dichiarazioni in un’intervista ad AS. CONTRO IL REAL MADRID – «A Valencia mi hanno accolto bene, ho trovato un gruppo forte e unito con tanti giocatori di grande qualità. Spero di giocare a Madrid, ho giocato una volta contro il Real con il Milan e, anche se si trattava di un’amichevole, si poteva vedere la sua dimensione». ULTIME STAGIONI – «Negli ultimi due anni, con mio grande dispiacere, non l’ho avuta. Ho bisogno di sentirmi sicuro. Montella e Gattuso hanno scommesso su di me anche se arrivavo dalla Primavera, il che mi ha dato grande fiducia in quel momento. So che il vero ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Patrick, attaccante del, racconta il suo periodo in Spagna e parla del passato al. Le dichiarazioni Patrickricorda i tempi al. Le sue dichiarazioni in un’intervista ad AS. CONTRO IL REAL MADRID – «Ami hanno accolto bene, ho trovato un gruppo forte e unito con tanti giocatori di grande qualità. Spero di giocare a Madrid, ho giocato una volta contro il Real con ile, anche se si trattava di un’amichevole, si poteva vedere la sua dimensione». ULTIME STAGIONI – «Negli ultimi due anni, con mio grande dispiacere, non l’ho avuta. Ho bisogno di sentirmi sicuro. Montella e Gattuso hanno scommesso su di me anche se arrivavo dalla Primavera, il che mi ha dato grande fiducia in quel momento. So che il vero ...

