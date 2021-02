Covid, 13.532 casi e 311 morti. Tasso di positività al 4,6% (Di sabato 13 febbraio 2021) il di oggi 13 febbraio 2021. Sono 13.532 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 2.710.819. Le vittime, secondo i dati del ... Leggi su leggo (Di sabato 13 febbraio 2021) il di oggi 13 febbraio 2021. Sono 13.532 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore che portano il numero dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 2.710.819. Le vittime, secondo i dati del ...

MediasetTgcom24 : Covid, nelle ultime 24 ore 13.532 nuovi casi con 272.534 tamponi e 311 morti #coronavirus - Agenzia_Ansa : Oggi 13.532 nuovi casi positivi di Coronavirus, 311 le vittime #ANSA - LaGazzettaWeb : Covid 19 in Italia, 13.532 casi e 311 morti nelle ultime 24 ore - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 13.532 nuovi contagiati e 311 morti in 24h #Covid - infoitinterno : Bollettino Coronavirus Italia, oggi 13.532 contagi su 290.534 tamponi e 311 morti per Covid: i dati di sabato 13 fe… -