Come vestirsi bene dopo i 40 anni (Di sabato 13 febbraio 2021) ? Bella domanda a cui qui troverete belle risposte. dopo i quarant'anni, non vale la regola del «tutto è concesso», nemmeno per quanto riguarda l'abbigliamento. In verità questa regola non dovrebbe essere considerata mai (nemmeno a 18 anni), ma se avete collezionato quaranta o più primavere, allora bisognerà appenderla definitivamente al chiodo. Assieme ad alcuni capi e accessori che non si adattano più alle candeline che avete spento sulla torta… Senza stare a elencare cosa mettere nella naftalina e riporre in soffitta, soffermiamoci invece su quello che possiamo sfoggiare a testa alta ora che siamo dei meravigliosi quarantenni! Capitolo jeans: attenzione al colore e ai mix Luca Argentero (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images) Daniele Venturelli Niente paura: non dovete dire addio al denim in toto. Però adesso bisogna ...

