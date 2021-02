Calciomercato Juventus | Barcellona defilato | chance per Paratici

(Di sabato 13 febbraio 2021) Mentre il campionato di Serie A si appresta ad entrare nel vivo, sul tavolo delle trattative in casasi starebbero già pianificando le strategie in vista della prossima sessione estiva di. LEGGI ANCHE:, nuovo addio per Bonucci: c'è lo scambio Sulla falsa riga delle due precedenti campagne acquisti, Fabioe soci proveranno nuovamente ad inserire innesti di qualità all’interno della rosa allenata da Andrea Pirlo. Gli obiettivi principali dei bianconeri sarebbero relativi al rinforzo del reparto di centrocampo ed all’acquisto di un nuovo terzino sinistro. LEGGI ANCHE:, sfuma il colpo "Galactico" José Gaya, terzino del Valencia, Gaya ...

GolDiTacco : Danilo, il brutto anatroccolo bianconero diventato cigno -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

CalcioMercato.it

Commenta per primo Intervenuto a Radio Sei, il doppio ex di Inter e Lazio, Ruben Sosa, ha parlato della sfida di domenica sera. 'Contro laho visto un atteggiamento troppo attendista da parte dell'Inter, nonostante fosse costretta a recuperare due reti. Credo che la Lazio non aspetterà. Non lo fa mai, conosco Inzaghi e la sua ...Commenta per primo Intervenuto a TMW Radio, l'ex centrocampista dellae ai tempi compagno di Antonio Conte, Alessio Tacchinardi, ha espresso la propria opinione in merito ai nerazzurri. 'Conte è già un top, lo ha dimostrato negli anni, anche se quest'anno deve ...La TOP5 dei gol della Juventus in casa del Napoli: al quinto Zinedine Zidane, al quarto Khedira, terzo Pjanic, secondo Del Piero, primo Pogba ...Napoli-Juventus streaming gratis e diretta live: dove vedere la gara valevole di Serie A. Scopri dove vedere Napoli-Juventus grazie a Footballnews24.it ...