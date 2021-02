Bruce Springsteen: nuovi dettagli sull’arresto (Di sabato 13 febbraio 2021) Spuntano nuovi retroscena sull’arresto di Bruce Springsteen. La polizia lo fermò lo scorso 14 novembre presso la National Recreation Area di Sandy Hook, nel New Jersey. La prima udienza sarà alla fine del mese di febbraio, ma ecco che spuntano alcune indiscrezioni dai rapporti delle forze dell’ordine. Cos’è successo a Bruce Springsteen? Bruce Springsteen dovrà presenziare alla sua prima udienza verso la fine di febbraio. Secondo la rivista Vulture, il Boss avrebbe ricevuto tre citazioni: guida spericolata, consumo di alcol in un’area chiusa e guida in stato d’ebbrezza. Le forze dell’ordine l’hanno fermato mentre si trovava alla National Recreation Area di Sandy Hook, nota per le sue spiagge aperte tutto l’anno. Vulture ha spulciato il rapporto ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Spuntanoretroscenadi. La polizia lo fermò lo scorso 14 novembre presso la National Recreation Area di Sandy Hook, nel New Jersey. La prima udienza sarà alla fine del mese di febbraio, ma ecco che spuntano alcune indiscrezioni dai rapporti delle forze dell’ordine. Cos’è successo adovrà presenziare alla sua prima udienza verso la fine di febbraio. Secondo la rivista Vulture, il Boss avrebbe ricevuto tre citazioni: guida spericolata, consumo di alcol in un’area chiusa e guida in stato d’ebbrezza. Le forze dell’ordine l’hanno fermato mentre si trovava alla National Recreation Area di Sandy Hook, nota per le sue spiagge aperte tutto l’anno. Vulture ha spulciato il rapporto ...

