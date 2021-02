Black out Milan: dominato dallo Spezia, il primato è a rischio (Di sabato 13 febbraio 2021) Un tonfo assordante. Anche perché arriva a pochi giorni dalla ripresa dell'Europa League e soprattutto del derby. Il Milan cade rovinosamente 2 - 0 sul campo dello Spezia e ora il primato non è più in ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) Un tonfo assordante. Anche perché arriva a pochi giorni dalla ripresa dell'Europa League e soprattutto del derby. Ilcade rovinosamente 2 - 0 sul campo delloe ora ilnon è più in ...

Micky96662076 : @Solocarmen1 Black out totale. Speriamo in giovedì e domenica prossima - Angelredblack1 : @sparviero77 Black out assurdo. Se è un incidente percorso ok, ma mai più. Prestazione indecente. Non so cosa sia s… - Antoniodnaross1 : Black out che non si spiega è inutile #Spezia partita della vita ma black out che non si spiega cazzo #SpeziaMilan… - sportli26181512 : Black out Milan: dominato dallo Spezia, il primato è a rischio: Black out Milan: dominato dallo Spezia, il primato… - LadySbatSnow : @Rossodipero Sono d'accordo. Pesaro ha meritato, nonostante il black out finale. Vedremo domani con Milano: sarà durissima. -