Australian Open | Fognini e Berrettini agli ottavi di finale

Leggi su newsmondo

(Di sabato 13 febbraio 2021), i risultati di sabato 13 febbraio. Matteoe Fabiodi. MELBOURNE (AUSTRALIA) –, i risultati di sabato 13 febbraio. Penultimo giorno della prima settimana molto positivo per i colori azzurri. Sia Matteoche Fabiosono riusciti ad ottenere il pass per glidi. Un risultato importante per i nostri due tennisti. Sono rimasti loro, infatti, a rappresentare l’Italia a Melbourne dopo l’eliminazione tra le donne di Sara Errani. Un cammino che si fa sempre più difficile, ma le sorprese non sono mai mancate., Matteo ...