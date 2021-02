Australian Open 2021, Nadal vince in tre set contro un combattivo Norrie (Di sabato 13 febbraio 2021) Rafael Nadal sconfigge in tre set (7-5 6-2 7-5) Cameron Norrie nel match valido per il terzo turno degli Australian Open 2021. Il britannico combatte nel primo set, cede nettamente nel secondo per poi dare ancora del filo da torcere allo spagnolo, che però tiene in mano le redini del gioco fino alla vittoria. Nadal si è imposto grazie a 7 ace (contro i 9 di Norrie), un solo doppio fallo (contro i quattro avversari), con il 70% di punti vinti alla prima di servizio e il 30% di punti vinti alla risposta. Termina dunque l’avventura di Norrie nel rinomato torneo, mentre Nadal affronterà al prossimo turno l’azzurro Fabio Fognini, che ha sconfitto De Minaur in tre set. Di seguito la cronaca del match. IL ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Rafaelsconfigge in tre set (7-5 6-2 7-5) Cameronnel match valido per il terzo turno degli. Il britannico combatte nel primo set, cede nettamente nel secondo per poi dare ancora del filo da torcere allo spagnolo, che però tiene in mano le redini del gioco fino alla vittoria.si è imposto grazie a 7 ace (i 9 di), un solo doppio fallo (i quattro avversari), con il 70% di punti vinti alla prima di servizio e il 30% di punti vinti alla risposta. Termina dunque l’avventura dinel rinomato torneo, mentreaffronterà al prossimo turno l’azzurro Fabio Fognini, che ha sconfitto De Minaur in tre set. Di seguito la cronaca del match. IL ...

