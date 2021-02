Zoff su Donnarumma | “Col Milan le cose si sistemeranno e rinnoverà | ha un’autostrada davanti a sé”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Dino, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Gianluigi: “Ha sempre detto di stare bene al, ha già un buon contratto ed è in un grande club. Deve pensare solo a migliorarsi tecnicamente. Non penso che una società di questo livello possa non conclude un’operazione così importante, sono convinto che lesisenza problemi”. Dove può arrivare?“Lontanissimo, haa sé”. E’ tra i migliori in Europa? “Non mi piace fare classifiche, ma l’Europeo sarà l’occasione di un confronto e l’Italia rientra tra le favorite”. Foto: Marca.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportface2016 : #Milan-#Donnarumma | #Zoff: 'La situazione si sistemerà senza alcun problema' - Pall_Gonfiato : #Donnarumma, le parole di #Zoff sul rinnovo: l'ex portiere ha le idee chiare - notizie_milan : Rinnovo Donnarumma, tiratina d’orecchie da Zoff: “Pensi solo a migliorare” - PianetaMilan : #Zoff: '#Donnarumma? E' già forte, ma può migliorare tantissimo' | News - sportli26181512 : Zoff: 'Donnarumma può migliorare tantissimo': Dino Zoff, in un intervento alla Gazzetta dello sport, parla di...… -

Ultime Notizie dalla rete : Zoff Donnarumma

Commenta per primo Dino, in un intervento alla Gazzetta dello sport , parla di Gianluigi: 'Può arrivare molto lontano. Non ha una strada, ma un'autostrada. È giovanissimo e ha già maturato diversi campionati ...Dinoha parlato della crescita e del futuro di GianluigiDino, storico portiere italiano, ha parlato diin una intervista a La Gazzetta dello sport, soffermandosi su due aspetti, ovvero l'importanza per il Milan e il contratto. ...“Sono convinto che le cose si sistemeranno senza problemi“. È questo il pensiero di Dino Zoff in merito al possibile rinnovo di Gigio Donnarumma con il Milan. Zoff è certo d ...L'ex portiere e tecnico della Nazionale Dino Zoff, ha parlato sulle pagine a La Gazzetta dello Sport, dicendo la sua sul futuro di Donnarumma ...