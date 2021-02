Traffico Roma del 12-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sul Raccordo Anulare si sta in coda per incidente in carreggiata interna tra via Casal del Marmo e via Trionfale più avanti nella stessa direzione si rallenta tra Casilina e in carreggiata esterna e rallentamenti tra Laurentina e Ardeatina code sulla viadotto della Magliana tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l’Eur sulla tangenziale rallentamenti tra viale di Tor di Quinto e via sala Sei ancora tra Tiburtina e lo svincolo per laL’Aquila il tutto verso San Giovanni domenica 14 febbraio la terza delle quattro domeniche ecologiche te la capitale stop completo alla circolazione all’interno della fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 nell’elenco delle deroghe anche coloro che devono recarsi nei centri di vaccinazione maggiori dettagli su queste ...