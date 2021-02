Tennis: Djokovic, 'una delle mie vittorie più importanti, la ricorderò a lungo' (Di venerdì 12 febbraio 2021) Melbourne, 12 feb. -(Adnkronos) - "A prescindere dal turno e da chi avevo di fronte penso sia una delle vittorie più importanti della mia vita e uno dei match che ricorderò più a lungo". Così Novak Djokovic dopo la vittoria in 5 set su Taylor Fritz che lo qualifica agli ottavi di finale dell'Australian Open. Il serbo è riuscito a superare lo statunitense nonostante un infortunio al fianco destro causato da una scivolata. “Sono solo rimasto attaccato per quanto possibile alla partita, sperando che con il passare dei minuti il dolore diminuisse e per fortuna nel quinto sono riuscito a colpire meglio al servizio e diritto", aggiunge il numero uno del mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Melbourne, 12 feb. -(Adnkronos) - "A prescindere dal turno e da chi avevo di fronte penso sia unapiùdella mia vita e uno dei match chepiù a". Così Novakdopo la vittoria in 5 set su Taylor Fritz che lo qualifica agli ottavi di finale dell'Australian Open. Il serbo è riuscito a superare lo statunitense nonostante un infortunio al fianco destro causato da una scivolata. “Sono solo rimasto attaccato per quanto possibile alla partita, sperando che con il passare dei minuti il dolore diminuisse e per fortuna nel quinto sono riuscito a colpire meglio al servizio e diritto", aggiunge il numero uno del mondo.

