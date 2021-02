Spread: apertura ancora in calo, sotto quota 90 punti. Piazza Affari: scambi deboli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prosegue l'effetto Draghi sul differenziale di rendimento tra i titoli italiani e tedeschi. In apertura lo Spread BTP/Bund è sceso fino a quota 88 punti, cioè ai minimi dal marzo 2015, con il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Prosegue l'effetto Draghi sul differenziale di rendimento tra i titoli italiani e tedeschi. InloBTP/Bund è sceso fino a88, cioè ai minimi dal marzo 2015, con il ...

